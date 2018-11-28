Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400

Москва и Анкара смогли провести сделку по поставкам комплекса С-400, отказавшись от расчетов в долларах, заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

Путин сообщил, что в среду разговаривал с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Мы говорили по ряду конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области ВТС (военно- технического сотрудничества), по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то эти расчеты не пройдут. Ну, так, мы придумали другой вариант, и сделка все равно произошла», – рассказал он.

Ранее в среду Путин заявил, что те, кто уводит доллар от России, «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

Накануне газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия будет уходить от доллара.