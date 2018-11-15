Путин: Те, кто уводят доллар от России, стреляют себе чуть выше ноги

Президент Владимир Путин заявил, что те, кто уводит доллар от России, «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

«У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас, и кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе не в ногу, а чуть выше», – передает слова Путина РИА «Новости».

По его словам, Россия вынуждена уходить от доллара, однако не будет делать это резко и во вред себе.

«Такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов», – заметил президент.

Российская экономика, по словам Путина, адаптируется к сложностям и чувствует себя уверенно. Кроме того, по его словам, инвесторы уверены в предсказуемости и стабильности российской экономики.

Также Путин рассказал, что сейчас Россия работает с некоторыми крупнейшими партнерами над созданием независимых от SWIFT систем.

Накануне газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия будет уходить от доллара.