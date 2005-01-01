Путин после встречи с Эрдоганом заявил о возможности новых военных поставок в Турцию

Помимо С-400, есть и другие проекты по поставке в Турцию из России продукции военного назначения, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве.

«Задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую Республику современной российской продукции военного назначения», – передает слова Путина РИА «Новости».

В понедельник Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле.

Ожидалось, что главы государств обсудят двусторонние отношения, в том числе контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее Эрдоган объяснил, почему Турция предпочла российские С-400 американским «Пэтриотам».