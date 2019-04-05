Путин и Эрдоган встретятся в Москве 8 апреля

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник, 8 апреля, встретятся в Москве, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы в формате тет-а-тет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президенты проведут обстоятельную беседу в узком составе. Не исключено, что часть беседы будет проходить в формате тет-а-тет для обсуждения самых чувствительных вопросов», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, в числе обсуждаемых тем будут поставка зенитной системы С-400 «Триумф» в Турцию, строительство газопровода «Турецкий поток» и реализация проекта АЭС «Аккую», а также планы США в контексте объявления о частичном выводе из Сирии американских войск. Кроме того, президенты уделят внимание теме реализации российско-турецкого меморандума о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе.

Также пройдут переговоры в расширенном формате, подписание документов, которые, по словам Ушакова, дорабатываются, и лидеры сделают заявление для прессы.