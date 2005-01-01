Путин и Эрдоган начали встречу в Москве

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня; лидерам стран предстоит «обсудить и решить огромный пакет вопросов».

«Здесь у нас активно развиваются контакты и по линии министерств иностранных дел, и по линии министерств обороны, и военно-техническое сотрудничество. То есть огромный пакет вопросов, которые предстоит нам обсудить и решить», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Как ожидается, главы государств обсудят двусторонние отношения, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных энергетических проектов – создание газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», а также контракт на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Кроме того, на повестке дня российско-турецких переговоров традиционно будет ближневосточная тематика, в частности, вопросы сирийского урегулирования. Незадолго до вылета в Москву президент Турции заявил, что намерен также обсудить с российским коллегой возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.

По итогам переговоров президенты намерены подписать три соглашения, направленных на развитие сотрудничества двух стран, отметил Эрдоган. «Таким образом мы сделаем еще один шаг для будущего наших стран», – отметил он.