Движение грузовых поездов по Крымскому мосту отложили из-за древнего города

Грузовое движение по железнодорожной части Крымского мосту откроется не в декабре 2019 года, а в июне 2020 года в связи с обнаружением памятника археологии – торгового поселения IV до н.э. Пассажирские поезда запустят в декабре этого года.

«Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года – для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом – в июне 2020 года – на мосту и подходах откроется грузовое движение», – передает слова представителя министерства РБК.

Он отметил, что сроки открытия грузового движения разрабатывал Минтранс. Предложения о сроках оформлены, переданы в правительство.

Решение перенести сроки запуска грузового движения связано с тем, что участок керченского подхода переносят ради сохранения найденного в ноябре 2018 года на пути строительства древнего города – торгового поселения IV века до н.э.

После проведенной экспертизы было принято решение сохранить находку, а дорогу перенести. После этого было решено перепроектировать участок трассы железнодорожной линии и перенести ее на 140 метров южнее. В связи с этим расходы на строительство подходов к мосту было увеличено на 3,38 млрд рублей.

24 сентября по железнодорожной части Крымского моста со станции «Тамань Пассажирская» до станции «Керчь Южная» впервые проехал тепловоз, на котором ехали журналисты и владелец компании-подрядчика «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг.