Штайнмайера попросили не забывать о Грузии на фоне Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник на пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером призвала его «не забывать о Грузии» на фоне привлечения мирового внимания к урегулированию на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы обсудили конфликтные ситуации и «оккупированные территории» (так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию – прим. ВЗГЛЯД). Необходимо, и мы это говорим нашим партнерам, чтобы вместе с другими конфликтами, в частности, с украинским, Грузия не была забыта», – сказала Зурабишвили.

По ее словам, на «оккупированных территориях» ситуация «достаточно напряженная».

«Это в любое время может стать еще более серьезным. Нужна деэскалация. Нужен поиск выхода. Один из путей – усиление переговоров в имеющихся форматах. Но есть и другие форматы, где можно рассматривать конфликтные ситуации. Одно из направлений – расширение ареала миссии наблюдателей Евросоюза – как мера по деэскалации», – отметила она.

Президент Германии прибыл в Грузию в воскресенье и пробудет до вечер вторника. Он намерен посетить грузино-южноосетинскую границу.

Миссия наблюдателей ЕС действует в Грузии после войны 2008 года. Тбилиси хочет, чтобы наблюдатели получили доступ в Абхазию и Южную Осетию.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».

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