Запланирован полет инспекторов США над Россией

С 7 по 11 октября военные инспекторы США и Германии выполнят наблюдательный полет над территорией России, сообщил глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет будет осуществлен в рамках Договора по открытому небу, пишет «Красная звезда».

Зарубежные инспекторы воспользуются шведским самолетом наблюдения СААБ-340Б. На борту будут находиться и представители России, которые проследят за тем, чтобы применялась только разрешенная договором аппаратура, передает РИА «Новости».

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над территорией Словакии.

22 августа США заявили о нарушении Россией Договора по открытому небу.