Протоиерею Смирнову напомнили о снисхождении к женщинам при абортах

После того, как глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов резко осудил женщин за аборты, сделанные из-за прямой угрозы жизни беременной матери, Московский патриархат напомнил о рекомендации проявлять к женщинам снисхождение в таких случаях.

В эфире канала «Союз» протоиерея спросили, будет ли грехом аборт, если беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний, передает РИА «Новости».

Священник ответил, что существуют «христиане в кавычках», которые «убивают собственных детей, а потом спрашивают – грех это или не грех». Он отказался считать таких людей христианами.

Протоиерей Смирнов заявил, что «солдат идет отдавать свою жизнь за Родину, за свою жену», а «птица жертвует собой, чтобы спасти своего птенца». Человек же – «высокоорганизованное млекопитающее – его убивает».

«Кто он после этого?» – заявил священник.

Замглавы председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил, что в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» рекомендуется «проявлять снисхождение» к женщине, которая совершает аборт из-за «прямой угрозы жизни». В таких случаях женщину «не отлучают от евхаристического общения», но от нее ждут «исполнения личного покаянного молитвенного правила».

Напомним, протоиерей Смирнов известен своими высказываниями. Так, недавно он выступал против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО. Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда тогда назвал противоречащим учению Церкви отказ священников от крещения детей, родившихся благодаря ЭКО.

Также протоиерей выступал против теории Дарвина и говорил о слабости женского ума.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД