От Зеленского потребовали опубликовать стенограммы переговоров Порошенко с США

Украинцы призвали президента Владимира Зеленского опубликовать стенограммы переговоров своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко с официальными американскими лицами в период с 2014 по 2019 годы.

Несколько петиций с таким требованием появились на сайте президента Украины.

Так, один из авторов петиций просит «обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы». Также в обращении есть требование обнародовать тексты стенограмм «всех телефонных разговоров президента Украины Петра Порошенко со всеми иными официальными лицами США за период с 2014 по 2019 годы».

Обращение поддержали 29 человек, при минимально необходимых не менее 25 тыс. До конца сбора подписей осталось 90 дней.

Аналогичную петицию поддержали 58 человек. В ней говорится, что «не будет анализа» действий Порошенко на посту президента Украины, тогда «будут новые Майданы».

Напомним, президента США Дональда Трампа обвинили в якобы шантаже Украины после его телефонного разговора с Зеленским, в котором американский лидер намекнул на необходимость расследовать деятельность сына своего политического оппонента Джо Байдена на Украине.

По информации СМИ, Трамп не хотел говорить по телефону с Зеленским в июле, но согласился на разговор по просьбе главы минэнерго США Рика Перри.

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