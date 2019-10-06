В Кремле оценили шансы на проведение встречи в нормандском формате

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что шансы на проведение переговоров в нормандском формате в ближайшее время увеличились.

«Шансы на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличиваются», – передает слова Ушакова РИА «Новости».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств нормандского формата. Она сказала об этом на фоне подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

В ЕС заявили, что согласование «формулы» приведет к шагам по урегулированию конфликта в Донбассе. Россия называла согласование документа важным условием для проведения переговоров в нормандском формате.

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