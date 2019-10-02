Меркель назвала последствия от подписания Киевом «формулы Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и подписание Киевом «формулы Штайнмайера», заявила, что предпосылок для снятия санкций с России пока нет, а в украинском урегулировании предстоит совершить еще много шагов.

«Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует», – сказала Меркель, передает РИА «Новости».

Она отметила, что существуют предпосылки для встречи на уровне «нормандского формата».

«Сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств [нормандского формата]. Это подчеркнули все стороны», – добавила Меркель, сообщает ТАСС.

По ее словам, переговоры в «нормандском формате» состоятся в Париже.

Ранее в ЕС заявили, что согласование «формулы Штайнмайера» приведет к шагам по урегулированию конфликта на Украине. В России также заявляли, что согласование «формулы Штайнмайера» является важным условием для проведения переговоров в «нормандском формате».