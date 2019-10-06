Гидрометцентр дал рекомендации по смене резины на автомобилях

Автомобилистам еще рано менять резину на зимнюю, нельзя ассоциировать шины с женской обувью, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Резину на колесах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась – надо туфельки надеть, ухудшилась – сапожки. Все-таки шины один раз меняют. Когда я говорил о том, что резину надо менять, когда температура ниже пяти градусов, то говорил о дневной температуре. Почему – потому что в основном автомобилисты едут днем, ночью мало кто. А вот ночные температуры сейчас около нулевой отметки», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что такая температура продолжится всего несколько ночей, после чего начнется потепление.

«Конечно, если кто-то ведет ночной образ жизни – таксисты и так далее, конечно, это очень важно для них. Но все равно такие температуры [ниже пяти] будут сегодня, завтра и в ночь на среду, а дальше уже потепление. Если сейчас надеть зимнюю резину, то это будет некомфортно, будет тяжело ехать», – сказал Вильфанд.

По его словам, резину на машинах нужно менять, когда температура переходит через 0 градусов – это происходит, когда максимальная дневная температура составляет около 5 градусов и держится не меньше 5-7 дней.

«Почему это важно – потому что когда такая температура держится не меньше пяти дней, эластичность резины ухудшается, и сцепление с дорожным полотном ухудшается, это становится опасным. А если наоборот – представьте себе при высокой температуре, без снега, шипованная резина – это не трактор все-таки. Поэтому не стоит торопиться, нужно дождаться устойчивого снижения температуры», – заключил Вильфанд.

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