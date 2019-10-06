Москвичей предупредили об осадках

Москвичей ожидают облачность, дождь со снегом, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 2–4 градуса выше ноля, ветер северо-восточный, 5–10 м/с, местами порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В связи с осадками и порывами ветра 6 октября в московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В ночь на 7 октября температура воздуха в столице может опуститься до отметки в ноль градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 0–5 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.