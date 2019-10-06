Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом выросло до 20 человек

При опрокидывании туристического автобуса в Нижегородской области пострадали 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пострадали 20 человек. Детей нет, погибших нет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Также сообщается, что в автобусе, ехавшем из Саратовской области, было 29 человек, а не 20, как сообщалось ранее. Получившие травмы доставлены в ЦРБ Починковского района.

Авария произошла около 09.30 мск у села Паново – Осаново. Водитель автобуса Mercedes на повороте допустил опрокидывание автомобиля.

Автобус ехал в село Большое Болдино Нижегородской области.