Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом выросло до 20 человек

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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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«Лидеры России» получили новые возможности

Поучиться у Путина опыту грандиозных кадровых проектов уже не прочь Германия и даже КитайФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Сочи дан старт новому, третьему по счету сезону конкурса «Лидеры России», призванному отобрать лучших управленцев для государственного аппарата и компаний. С этого года особый упор будет сделан на специалистов в области медицины, науки и финансов. А методиками конкурса заинтересовались в Германии, Китае и Казахстане. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Как американские «баскаки» говорят с «бесхребетным» Зеленским

Курт Волкер в роли спецпредставителя Госдепа на Украине диктовал Киеву волю США Фото: Andrew Lahodynskyj/The Canadian Press/ZUMA/ТАСС
Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press
Украино-американский скандал продолжает приоткрывать закулисье мировой политики. Сначала мир впервые узнал, как проходят телефонные переговоры президента США с главой страны-сателлита. Теперь из показаний и переписки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стало понятно, как именно Киев получает указания из Вашингтона и есть ли у украинской администрации в этих отношениях пространство для маневра. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси».
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
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          • Обычными регионами в составе Украины

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом выросло до 20 человек

              6 октября 2019, 11:13

              Текст: Сергей Гурьянов

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              При опрокидывании туристического автобуса в Нижегородской области пострадали 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

              «Пострадали 20 человек. Детей нет, погибших нет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

              Также сообщается, что в автобусе, ехавшем из Саратовской области, было 29 человек, а не 20, как сообщалось ранее. Получившие травмы доставлены в ЦРБ Починковского района.

              Авария произошла около 09.30 мск у села Паново – Осаново. Водитель автобуса Mercedes на повороте допустил опрокидывание автомобиля.

              Автобус ехал в село Большое Болдино Нижегородской области.


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