Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с туристами

Туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил источник.

В машине было около 20 человек, информация о пострадавших уточняется, передает «Интерфакс».

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадали 10 человек, передает ТАСС.

«В Гагинском районе у села Паново-Осаново произошло опрокидывание туристического автобуса. По предварительным данным, погибших нет, пострадали десять человек», – сказали в пресс-службе.