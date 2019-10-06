Курды предупредили Турцию о полноценной войне

Представитель арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) Мустафа Бали заявил, что военная операция Турции в Сирии грозит Анкаре началом полноценной войны.

«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в полноценную войну на всей границе», – передает его слова RT.

Бали добавил, что «Сирийские демократические силы» пытались сохранить стабильность в регионе и все еще привержены механизму безопасности.

Между тем, ранее сообщалось, что Турция направила к границе с Сирией дополнительные войска и технику.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о возможности военной операции по созданию зоны безопасности в Сирии в ближайшие дни. Анкара собирается действовать на севере Сирии самостоятельно.