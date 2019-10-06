Трамп призвал объявить импичмент «дураку» Ромни

Глава американского государства Дональд Трамп обрушился с критикой на сенатора-республиканца Митта Ромни.

По словам Трампа, «великий народ» штата Юта разочаровался в своем выборе и считает отданные за «напыщенного» Ромни голоса «ошибкой», передает РИА «Новости».

«Я согласен!» – заявил Трамп в Twitter.

Он назвал Ромни «дураком, который играет на руку ничего не делающим демократам».

Сообщение сопровождается хэштегом #IMPEACHMITTROMNEY.

Напомним, Трамп рассказал, что бывший кандидат в лидеры США Митт Ромни «умолял» выдвинуть его кандидатуру на пост госсекретаря.

Отметим, что демократы грозят импичментом самому Трампу.

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