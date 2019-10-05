В РПЦ ответили на призыв Дутерте направить миссионеров на Филиппины

«Мы рады призыву президента Дутерте расширить русское церковное присутствие на Филиппинах», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД глава Патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, комментируя решение президента Филиппин Родриго Дутерте пригласить миссионеров РПЦ в свою страну.

«Надеюсь, что мы сможем оправдать высокое доверие, и верю, что это принесет пользу филиппинскому народу. Впервые русские священники ступили на филиппинскую землю более 150-ти лет назад. С благодарностью отмечу, что Филиппины неоднократно принимали беженцев из России во времена тяжелых испытаний. Сейчас наша очередь протянуть руку посильной помощи», – сказал он.

«На сегодняшний день миссия Русская Церковь осуществляет свое служение на Филиппинах по трем основным направлениям: духовно-просветительское, образовательное и социальное. Семь священников, трое из которых – это принявшие священный сан в этом году филиппинцы, совершают свое служение в двадцати трех общинах. В образовательном центре Давао желающие изучают основы веры и проходят начальную подготовку перед обучением в духовных школах России. Восемь молодых ребят получают высшее богословское образование в Санкт-Петербургской Духовной Академии. И наконец, сестричеством осуществляется социальная деятельность, через которую раскрывается потенциал любви православных верующих», – рассказал митрополит.

«Ведь духовная забота и образование – это внутренняя жизнь Церкви, обращенная к членам, а социальное служение направлено на всех без исключения, без разделения на христиан и не христиан. На сегодняшний день на Филиппинах это в основном кормление детей, беременных матерей и стариков. Помощь оказывается в приобретении лекарств и в других экстренных случаях. В планах расширение помощи и различные медицинские, и образовательные проекты. Такая деятельность для нас ни в коем случае не способ проповеди, а лишь исполнение заповеди Божией разделять с ближним то, что имеешь и любить других так, как любишь себя», – отметил он.

«С благодарностью хочу отметить внимание лидера Филиппин к миротворческому потенциалу традиционных религий. Я согласен с ним, что терроризм не имеет ничего общего с религиозным чувством – ни с исламом, религией мира, ни с христианством, религией любви», – подчеркнул митрополит Сергий.

«Подчеркну обоснованность обращения президента Дутерте к Русской Церкви, что свидетельствует о его хорошем знакомстве с историей России. Русская православная церковь имеет колоссальный опыт сохранения и упрочения межрелигиозного мира. За свою долгую историю русский народ не знал межрелигиозных войн. Присутствие Русской Церкви на Филиппинах, с Божией помощью, будет способствовать налаживанию добрососедских связей и укреплению мира в регионе. Молимся, чтобы Бог ниспослал мир и благополучие на Филиппинскую землю», – заключил глава Патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии.

Напомним, Дутерте, выступая на форуме «Валдай», пригласил миссионеров Русской православной церкви в свою страну. «Террористы говорят, что у них есть религия. Но религия не играет тут главную роль. Я хочу пригласить миссионеров Русской православной церкви приехать и, возможно, построить свой храм», – сказал он.