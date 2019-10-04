Суд обязал опровергнуть слова Доренко о Запашном

Арбитражный суд Москвы по иску Большого Московского цирка, гендиректором которого является дрессировщик Эдгар Запашный, обязал учредителя радиостанции «Говорит Москва» опровергнуть два фрагмента из программы журналиста Сергея Доренко о том, что в цирке жестоко обращаются с животными.

Кроме того, ответчика ООО «РУ ФМ» также обязали удалить эти фрагменты с сайта радиостанции. Однако требование истца о взыскании 10 миллионов рублей компенсации было отклонено, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в декабре 2018 года Доренко в эфире своей программы «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва» заявил, что гендиректор цирка Эдгард Запашный является звереубийцей, его коллег журналист назвал живодерами-садистами, а цирк – пыточной. Доренко также говорил, что ему якобы показали «обдолбанного медикаментами» тигра.



По словам представителя истца, после программы Доренко зрители начали возвращать купленные билеты на общую сумму более 120 тысяч рублей. Цирк зафиксировал падение продаж билетов и доходности за первый квартал 2019 года на 5,5%.

Иск цирка в защиту деловой репутации был подан в апреле, одним из ответчиков тогда был указан Доренко, однако потом истец отказался от требований к нему и снизил сумму компенсации с 13 миллионов до 10 миллионов рублей.



Помимо этого, истец заявил ходатайство о назначении филолого-лингвистической экспертизы по определению эмоционально-экспрессивной окраски слов «звероубийца», «подлец», «идиот», «отстой», «обдолбать», «подонок», а также он просит установить, относятся ли эти слова к инвективной лексике. Это ходатайство было отклонено судом.

Напомним, ранее Большой Московский цирк оценил ущерб от высказываний бывшего главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко в эфире радиостанции в 17,9 млн рублей.

