Цирк Запашных оценил ущерб от слов Доренко

Большой Московский цирк оценил ущерб от высказываний бывшего главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко в эфире радиостанции в 17,9 млн рублей, сообщил адвокат Михаил Кузнецов.

Поводом для судебного разбирательства стало высказывание Доренко, который 18 декабря назвал Эдгарда Запашного звереубийцей. К циркам он применил эпитет «пыточные», а к остальным дрессировщикам – «живодеры-садисты».

«По итогам I квартала 2019 года снижение доходов цирка от реализации билетов в сравнении с I кварталом 2018 года составило 17 млн 906 тыс. 300 рублей», – передает RNS слова Кузнецова.

По его словам, снижение продаж билетов составило 5,5%. Адвокат утверждает, что убыток напрямую связан с программой Доренко.

«После передачи 18 декабря под Новый год, уже в январе стали поступать в цирк требования граждан, которые ранее купили билеты, причем закупали билеты они пачками – на 30, 20, 15 человек», – сказал адвокат.

Кузнецов отметил, что при возврате билета зрителей просили указать причину такого решения.

«Везде написано – после передачи Доренко против Запашных от 18-го числа, во всех заявлениях ссылка в той или иной редакции идет на это», – сказал адвокат. Кузнецов рассказал также, что представил в суд 90 отказов от билетов на общую сумму около 200 тыс. рублей.

По словам юриста, сейчас цирк требует взыскать с радиостанции 10 млн рублей.

«Мы считаем, что это (взыскание 10 млн рублей с радиостанции – прим. ВЗГЛЯД) уважительно к нам и достаточно соразмерно для «Ру.ФМ» (учредителя радиостанции «Говорит Москва» – RNS)», – сказал Кузнецов.

Напомним, в середине декабря у Запашного также произошел конфликт с главой совета директоров группы «Самфар» Михаилом Гуцериевым. Директор цирка коснулся вопроса о строительстве в Сколково «стационарной площадки канадского цирка Cirque du Solei». Он обвинил Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного.

Гуцериев заявлял, что будет судиться с Запашным из-за клеветы.