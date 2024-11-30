Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.10 комментариев
Москва решила не закрывать генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге в Норвегии
Россия не планирует закрывать генеральные консульства в Киркенесе и Баренцбурге, чтобы поддержать соотечественников в Норвегии, заявил посол Николай Корчунов.
По его словам, Москва не рассматривает закрытие генеральных консульств в Киркенесе и Баренцбурге, передает РИА «Новости».
Корчунов подтвердил, что на севере Норвегии и архипелаге Шпицберген проживает большое число российских граждан, нуждающихся в консульском содействии. По его словам, консульства продолжат свою работу, несмотря на сложное положение с дипломатическим персоналом.
Корчунов отметил, что Москве удалось несколько увеличить количество дипломатов в посольстве России в Норвегии после вынужденного сокращения в октябре.
Он подчеркнул, что Россия будет и далее стремиться к увеличению дипломатического присутствия, чтобы обеспечить эффективную работу генконсульств. Это стало возможно благодаря прагматичному диалогу между странами.
После недавнего сокращения в консульствах в Киркенесе и Баренцбурге остался минимальный состав сотрудников.
Ранее посольство России сообщило о сокращении дипломатического состава по требованию Норвегии.
Напомним, в августе 2023 года российское правительство добавило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств.