Норвегия потребовала сократить дипломатический состав посольства России

Посольство России сообщило о сокращении дипломатического состава по требованию Норвегии

Tекст: Антон Антонов

«В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Несмотря на сокращение, посольство предпринимает усилия для сохранения консульского приема по всем видам услуг. Это означает, что заявки граждан, планирующих посещение консульского отдела, не будут отменены.

Однако возможности консульского отдела по организации выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому и расширению часов приема посетителей будут ограничены.

Посольство советует гражданам следить за сроком действия загранпаспортов и заранее подавать заявки на их обмен. Также отмечается, что некоторые документы, такие как доверенности, можно оформить у норвежского нотариуса, и они будут приниматься в России при наличии штампа «апостиль». Перевод таких документов и их нотариальное заверение можно провести уже на территории России.

Кроме того, генеральные консульства России на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием до дальнейшего уведомления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2023 года российское правительство добавило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств.