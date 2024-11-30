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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    30 ноября 2024, 07:47 • Новости дня

    Трюдо прибыл во Флориду на встречу с Трампом для обсуждения торговых тарифов

    СМИ сообщили о визите Трюдо во Флориду для обсуждения пошлин с Трампом на встрече в Мар-а-Лаго

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл во Флориду на встречу с Дональдом Трампом для обсуждения возможного введения американской администрацией тарифов на канадские товары и вопросов миграции.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в штат Флорида для встречи с Дональдом Трампом, сообщает Globe and Mail со ссылкой на источники. В пятницу вечером, по местному времени (ночью в субботу по московскому времени), Трюдо приземлился в международном аэропорту Палм-Бич. Он отправился на личную встречу с Трампом на его курорте Мар-а-Лаго.

    Основными темами переговоров Трюдо и Трампа станут возможные тарифы на товары из Канады и миграционные вопросы. Во встрече также принимают участие министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник и номинированный Трампом на пост министра внутренних дел США миллиардер Дуг Бергам.

    Дональд Трамп, выигравший президентские выборы в ноябре, планирует повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. Он уже объявил о намерении ввести 25-процентные тарифы на все товары из Мексики и Канады после своего вступления в должность 20 января.

    Администрация Джо Байдена заявила о готовности мирно передать власть Трампу, и уже 13 ноября в Белом доме состоялась встреча для обсуждения переходного процесса. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик. После этого Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

    По мнению экспертов, Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов и возможным введением пошлин хочет заставить Канаду и Мексику активнее бороться с контрабандой опиоидов и потоком нелегальной миграции.

    28 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами

    Маск заявил, что Александр Виндман находится на содержании у киевских олигархов

    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами
    @ Allison Robbert / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск обвинил экс-сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана в государственной измене, заявив, что он получает деньги от украинских олигархов.

    Известный предприниматель Илон Маск  заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, находится на содержании украинских олигархов, за что понесет соответствующее наказание, передает ТАСС.

    Эти обвинения прозвучали в ответ на высказывания Виндмана в интервью телеканалу MSNBC, где он утверждал о влиянии России на США через Маска. Александр Виндман, отставной подполковник вооруженных сил США, родился на Украине, но с семьей переехал в США в детстве.

    Виндман стал известен после показаний против Дональда Трампа в 2019 году в рамках процедуры импичмента. Трамп обвинялся в давлении на Владимира Зеленского с целью получения помощи для переизбрания. В феврале 2020 года, после провала импичмента, Виндман покинул свою должность в СНБ, ссылаясь на «кампанию травли» со стороны Трампа и его сторонников.

    Накануне Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну», в ответ на сообщения о запросе дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине.


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    28 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину

    Политолог Дудаков: Келлогу придется адаптировать план по Украине под ситуацию на фронте

    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кит Келлог представляет собой стереотипного ястреба из стана республиканцев: в начале конфликта на Украине он активно поддерживал ВСУ, однако по мере затягивания боевых действий он выступил за диалог Москвы и Киева, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров.

    «Кит Келлог – ветеран холодной войны. Он не раз принимал участие в военных кампаниях Вашингтона. На его счету служба во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. После отставки достаточно плотно сотрудничал с Республиканской партией и даже успел побывать советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако, в отличие от своего начальника, он не разрывал контакты с Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2020 года. Это и сыграло значимую роль в его новом назначении. В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», – отметил собеседник.

    «Однако по мере затягивания противостояния он начал пересматривать свои взгляды – заговорил о необходимости договоренностей, вспомнил, что у Штатов активно расходуются вооружения и боеприпасы. Собственно, на волне подобных настроений он и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения», – рассуждает эксперт.

    «Он также высказывался за частичное снятие санкций, наложенных на Москву, но выдвигал условие: признания контроля России над новыми регионами быть не должно. Конечно, данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину. Проект подготавливался в начале и середине 2024 года, разрабатывался он в совершенно других условиях», – считает он.

    «Поэтому сейчас многие из его тезисов кажутся странными. К моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация на поле боя изменится еще сильнее. В любом случае Келлогу придется пересматривать придуманные ранее положения плана, учитывая новые обстоятельства», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    27 ноября 2024, 21:48 • Новости дня
    Трамп определился со спецпредставителем по конфликту на Украине

    Трамп предложил назначить экс-советника по нацбезопасности Келлога спецпредставителем по конфликту на Украине

    Трамп определился со спецпредставителем по конфликту на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру.

    Трамп заявил в своей соцсети Truth Social: «Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на крайне важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала!», передает РИА «Новости».

    Келлог, генерал-лейтенант в отставке, с 2022 года поддерживал Украину, но позже выразил мнение, что конфликт не может быть решен военным путем. Он выступает за прекращение огня на существующих линиях фронта и призывает Россию и Украину к переговорам. В период первого президентства Трампа Келлог работал в Совете национальной безопасности и занимал пост советника по вопросам национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

    Напомним, Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем, бывшую конгрессвумен Тулси Габбард – директором национальной разведки США, а конгрессмена Мэтта Гетца – генеральным прокурором. ЦРУ в новой команде избранного президента США возглавит Джон Рэтклифф, а министром обороны станет майор в отставке Пит Хегсет. Советником Трампа по нацбезопасности станет Майк Уолц.

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    29 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США

    Китай и Япония продали значительную часть гособлигаций США

    Tекст: Евгения Караваева

    В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС.

    Япония и Китай – крупнейшие зарубежные держатели государственного долга США – в третьем квартале 2024 года продали значительное количество американских облигаций, сообщает РИА «Новости».

    Япония избавилась от облигаций на сумму 61,9 млрд долларов, а китайские фонды – на 51,3 млрд долларов. Аналитики связывают это с итогами президентских выборов в США и возможными изменениями в американской внешней политике с приходом Дональда Трампа.

    Есть и экономическая версия процесса. В третьем квартале Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к увеличению рыночной стоимости казначейских облигаций и позволило японским и китайским кредиторам зафиксировать прибыль. Япония также столкнулась с девальвацией иены, что стимулировало продажи, а Китай борется с внутренними экономическими проблемами, включая дефляцию и кризис в строительном секторе.

    Американский внешний долг продолжает расти, достигнув более 35 трлн долларов. На его обслуживание уходит около 2% ВВП, а бюджетный дефицит составляет 5%. Инвесторы сомневаются в финансовой устойчивости США и способности страны выполнять свои обязательства. Трамп обещает сократить госдолг, но опыт его предыдущего президентства, когда долг увеличился на семь трлн долларов, вызывает у аналитиков сомнения.

    Диверсификация резервов становится важным вопросом для мировых центральных банков, что отчасти связано с заморозкой российских активов. Эксперты предупреждают, что сброс казначейских облигаций может ослабить доллар, учитывая его усиление благодаря политике ФРС. Пока аналитики не ожидают масштабной распродажи, но инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности.

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    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий советник Трампа Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кита Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно разрешения конфликта.

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    27 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Маск обвинил Байдена в поддержке «вечной войны»

    Маск обвинил Байдена в финансировании «вечной войны», указав на запрос помощи Украине

    Маск обвинил Байдена в поддержке «вечной войны»
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну», в ответ на сообщения о запросе дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине.

    Илон Маск, предприниматель и основатель компании Tesla, обвинил президента США Джо Байдена в финансировании «вечной войны». Это заявление было сделано на фоне сообщений о новом запросе администрации Байдена в Конгресс о выделении дополнительных миллиардов долларов в помощь Украине.

    Маск отреагировал на комментарий пользователя в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), который заявлял, что Байден использует деньги налогоплательщиков США для ускорения начала третьей мировой войны.

    В ответ на это предприниматель кратко заявил: «Финансирование вечной войны».

    Это не первое высказывание Маска на тему политики США, однако его последние комментарии вновь привлекли внимание к обсуждению вопросов внешней политики и военной поддержки.

    Между тем Россия неоднократно критиковала поставки вооружений Украине, утверждая, что они мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в ситуацию. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. По мнению российских властей, поддержка Западом Украины препятствует переговорам и может иметь негативные последствия. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием не способствует мирному разрешению конфликта.

    Ранее Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона, отметив, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, что дольше строительства самого здания Пентагона в 1940-х годах.

    Он также заявил, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделавших их дорогими и неэффективными.

    Также Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству: страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

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    28 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа

    Политолог Бреммер предрек скорейший раздел Украины из-за вмешательства Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Политолог Ян Бреммер заявил, что раздел Украины неизбежен из-за слабости Киева на фронте и влияния Дональда Трампа, который стремится к урегулированию конфликта.

    По словам Бремена, Европа должна готовиться к разделу Украины. В настоящее время Россия контролирует значительные территории, а Украина не имеет военных возможностей для их возвращения. При этом никто не ожидает, что Москва добровольно отдаст эти земли, передает ТАСС.

    Бреммер подчеркнул, что ситуация развивается не в пользу Киева, и избранный президент США Трамп может настаивать на скорейшем заключении сделки по урегулированию конфликта. Политолог указал на назначение Кита Келлога спецпосланником США по Украине и России как на свидетельство таких намерений. Эксперт также заметил, что Владимир Зеленский все чаще высказывается с нотками усталости от конфликта.

    По мнению Бреммера, Трамп воспользуется тем, что Киев испытывает проблемы на фронте, чтобы завершить войну. При этом американский лидер может не согласовывать свои предложения с европейскими союзниками.

    Напомним, накануне издание American Thinker опубликовало материал, в котором говорится, что конфликт на Украине может завершиться прекращением огня. В этом случае Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства. По мнению обозревателей, Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

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    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Кандидаты команды Трампа на посты в США получили угрозы

    CBS News: Кандидаты на ключевые посты в администрации Трампа получили угрозы

    Кандидаты команды Трампа на посты в США получили угрозы
    @ Ron Sachs/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Трампа получили угрозы, сообщает CBS News. Атаки затронули Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс, а также других кандидатов будущего кабинета.

    Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Дональда Трампа Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс стали объектами угроз, передает телеканал CBS News. Эти угрозы включали в себя как угрозы безопасности, так и случаи так называемого сваттинга – звонков в экстренные службы от имени жертв, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт подтвердила, что несколько кандидатов на должности в новой администрации получили угрозы. Газета Guardian сообщала о том, что угрозы также поступали в адрес кандидатов на посты главы Пентагона Пита Хегсета и постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

    Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что в курсе сложившейся ситуации. Ведомство работает над изучением угроз и обеспечением безопасности потенциальных членов администрации.

    Напомним, накануне в США задержали жителя Аризоны, угрожавшего убить Трампа с семьей.

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    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

    Коментарии (2)
    28 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Политолог Скачко: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ананстасия Куликова

    Снижение возраста мобилизации на Украине во многом будет зависеть от курса Дональда Трампа. Если избранный президент США не сменит миротворческую риторику, то до таких шагов дело не дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Киев в ответ потребовал от Вашингтона больше вооружений.

    «Разговоры о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет ведутся довольно давно. Запад аргументирует это тем, что во времена конфликта во Вьетнаме США призывали в армию молодых людей, которые буквально год назад окончили школу», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, нынешние требования Вашингтона крайне весомы.

    «Соединенные Штаты поставляют ВСУ оружие, а офис Зеленского должен обеспечить пополнение войск «пушечным мясом». При этом последние не могут выполнить свои обязательства по увеличению числа вооруженных сил. Отсюда и требования снизить возраст мобилизации со стороны Вашингтона», – пояснил собеседник.

    Как уточнил политолог, подобные призывы США логичны еще и потому, что Украина избрана ими как «негодный актив». «Американцам совсем не жалко простых граждан», – подчеркнул Скачко. При этом в Киеве на заявления Белого дома отреагировали довольно дерзко, отметил он. «Объясняется такое «бесстрашие» довольно просто: в офисе Зеленского понимают, что война нужна сейчас именно администрации Джо Байдена», – указал эксперт.

    Кроме того, Киев таким образом выставляет свои условия Вашингтону – «вы нам больше помощи, а потом будем вести разговор». «Дело в том, что украинская сторона явно терпит поражение. Однако налаженная схема разворовывания всего, что передается ВСУ, пока продолжает работать. На этом фоне киевские чиновники и западные контрагенты, которые «дербанят» поставки, хотят напоследок еще чего-нибудь урвать. Кто о чем думает, а страсть к наживе у офиса Зеленского в крови», – детализировал Скачко.

    По его мнению, снижение возраста мобилизации во многом будет зависеть от того, какой курс выберет Дональд Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет. Если же он продолжит политику уходящей администрации Байдена, то он может в более жесткой манере потребовать от Киева призыва 18-леток. В этом случае в «топку» боевых действий будет брошено все», – рассуждает собеседник.

    При реализации второго сценария, по оценкам политолога, в ВСУ могут мобилизовать до миллиона человек. «Другое дело, что они будут слабо обучены, если вообще пройдут какую-то боевую подготовку. Эти меры Киева не остановят продвижение российских войск. Но внутри Украины очередные кадры «бусификации» могут спровоцировать региональные антивоенные бунты», – заключил Скачко.

    Ранее власти Украины отвергли предложение США о снижении призывного возраста. По данным Financial Times, вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Вашингтону стоило бы сосредоточиться на поставках вооружений для ВСУ. По ее словам, Белому дому необходимо обеспечить не только подготовку бригад, но и их оснащенность боевыми орудиями.

    Против данной инициативы высказался и советник офиса Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он заявил, что в призыве молодежи нет особого смысла, поскольку «ранее объявленное оборудование не поступает вовремя». По его словам, из-за сложившейся ситуации у ВСУ не хватает вооружений даже для уже мобилизованных солдат.

    Напомним, во вторник стало известно, что американские власти рекомендовали Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. «Русские добиваются значительного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять позиции ВСУ в Курской области. Мобилизация и дополнительная рабочая сила могут сыграть существенную роль для Киева», – цитирует Reuters чиновника из США.

    По его оценке, нехватка боеприпасов и транспортных средств – не самая главная проблема украинской армии. Он отметил, что в настоящий момент в рядах ВСУ имеется большое число солдат, которые не могут «выезжать на отдых, дополнительные тренировки или переоснащение» в связи с острой нехваткой людей. Приток новобранцев может облегчить данный процесс.

    При этом, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Штаты готовы увеличить объемы обучения военнослужащих в случае, если Киев сможет справиться с проблемой дефицита кадров в армии. Он добавил, что пополнение личного состава является наиболее важной потребностью для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что тотальная мобилизация, которая сопровождается «бусификацией» мужчин, и перспектива снижения призывного возраста приводит к оттоку школьников с Украины.

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    27 ноября 2024, 22:56 • Новости дня
    WSJ: Байден не успеет потратить все средства на помощь Украине

    Администрация Байдена не сможет израсходовать 6,5 млрд долларов на Украину до инаугурации Трампа

    WSJ: Байден не успеет потратить все средства на помощь Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена не успеет потратить все выделенные средства на военную помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа из-за ограничений и логистических трудностей, сообщило The Wall Street Journal.

    По данным издания, речь идет о более 6,5 миллиарда долларов, предназначенных для покупки и отправки оружия. Оставшиеся средства перейдут к администрации избранного президента Дональда Трампа, который решит их дальнейшую судьбу, передает ТАСС.

    Как подчеркнули обозреватели, Пентагон сталкивается с ограничениями на объем оружия, который он может поставить Киеву без ущерба для своей боеготовности. Кроме того, логистические трудности осложняют отправку военной помощи. Чтобы израсходовать все средства, необходимо поставлять оружие на сумму более 110 млн долларов в день, что составляет около 3 млрд в декабре и январе. Однако Минобороны США запланировало поставки на сумму от 500 до 750 млн долларов в месяц.

    Большинство поставок будет состоять из боеприпасов и артиллерии, которые легче отправлять. Однако тяжелое вооружение, такое как бронетехника и танки, требует времени на доставку, отметили журналисты.

    До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что администрация Байдена продемонстрировала «воровские инстинкты», намереваясь продолжать поддержку Украины в 2025 году.

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    27 ноября 2024, 10:42 • Новости дня
    NYT: Угрозы Трампа ввести пошлины разделили Канаду и Мексику

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из Канады и Мексики в Мехико пригрозили ответить собственными тарифами на американские товары, а в Оттаве заявили о более близких отношениях с США, чем с Мексикой, сообщила газета The New York Times.

    Издание пишет, что канадские чиновники убеждали команду Трампа, что Канада лучше контролирует свои границы, более согласована с США в отношении Китая. Отмечается, что канадские официальные лица ведут переговоры с представителями администрации Трампа, подчеркивая эти различия, пишет The New York Times.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о необходимости спокойного и конструктивного подхода в отношениях с США, подчеркнув, что урегулирование тарифных вопросов возможно без конфронтации.

    «Идея войны с Соединенными Штатами – это не то, чего кто-либо хочет. Вместо паники мы занимаемся конструктивной защитой канадских рабочих мест», – заявил Трюдо.

    Что касается рабочих мест, два высокопоставленных канадских чиновника заявили изданию, что Соединенные Штаты и Канада более сопоставимы с точки зрения благосостояния и уровня заработной платы, чем Мексика, предполагая, что Канада не крадет американские рабочие места. Трамп обвинил Мексику именно в этом.

    В то же время президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о намерении сохранить торговое сотрудничество с США и выразила сомнения в искренности канадской позиции. Издание пишет, что Мексика продолжает оставаться важным торговым партнером США, особенно в аграрной сфере.

    Ранее Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.

    Позднее Трамп провел «хороший» разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ после угрозы ввести 25-процентные тарифы на канадские товары из-за проблем с нелегальной миграцией и наркотрафиком.

    Американист Малек Дудаков заявил, что угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде.

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    27 ноября 2024, 10:47 • Новости дня
    СВР обвинила США в попытках подчинить Армению

    СВР: США стремятся подчинить Армению через прозападные партии к 2026 году

    Tекст: Евгения Караваева

    Служба внешней разведки (СВР) России обвинила США в попытке полностью подчинить Армению через продвижение прозападных партий перед выборами в 2026 году.

    Соединенные Штаты пытаются полностью подчинить Армению, передает ТАСС. Это заявление поступило от пресс-бюро Службы внешней разведки России. По информации СВР, Америка не оставляет планов навязывания так называемой «демократизации» в этой стране.

    В СВР убеждены, что власти США начали политическую раскрутку прозападных партий, чтобы обеспечить их прохождение в парламент Армении на выборах в 2026 году. Цель – подчинение армянской исполнительной власти, если она попытается следовать национальным интересам и традициям.

    Госдепартамент США задумался о том, как не дать Еревану сойти с «демократического пути», отметили в СВР. Планируется усиление вертикали власти в Армении через сотрудничество с прозападными партиями, такими как «Республика», «Во имя республики», «Европейская партия Армении» и «Христианско-демократическая партия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Армении Никол Пашинян выразил желание присоединиться к Евросоюзу в течение 2024 года. В октябре жители Армении провели референдум по поводу вступления в ЕС, собрано 60 тыс. подписей.

    Что касается США, Никол Пашинян одним из первых поздравил победившего на выборах Дональда Трампа.

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    28 ноября 2024, 10:59 • Новости дня
    СМИ: Трамп задумал военное вторжение в Мексику против картелей

    Rolling Stone: Трамп обсуждал планы военного вторжения в Мексику для борьбы с наркокартелями

    Tекст: Мария Иванова

    Команда Дональда Трампа обсуждает возможное военное вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, рассматривая варианты от спецопераций до авиаударов, при этом подчеркивая необходимость сотрудничества с правительством Мексики, пишет журнал Rolling Stone.

    Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность военного вторжения в Мексику с целью борьбы с наркокартелями, пишет Rolling Stone. Издание ссылается на слова представителя команды Трампа, который задался вопросом о масштабе возможного вторжения, отмечает ТАСС.

    В обсуждении участвуют кандидаты на ключевые посты в администрации, включая будущих министра обороны и госсекретаря, которые публично поддержали использование вооруженных сил в Мексике.

    По сведениям источников, рассматриваются различные сценарии вмешательства – от ограниченного участия спецподразделений для ликвидации лидеров картелей до авиаударов по их инфраструктуре.

    Сенатор Марко Рубио, кандидат на пост госсекретаря, поддержал это предложение, но указал на необходимость сотрудничества с мексиканскими властями и координации с армией и полицией Мексики.

    В ходе частных бесед Трамп подчеркнул, что потребует от мексиканского правительства прекратить поток фентанила в США в течение нескольких месяцев. В противном случае он пригрозил отправкой американских войск в страну.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении ввести пошлины 25% на все товары из Мексики и Канады из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Мексиканские власти, в свою очередь, пообещали предпринять ответные меры, предупреждая о негативных последствиях для экономики США.

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