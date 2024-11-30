Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.10 комментариев
Трюдо прибыл во Флориду на встречу с Трампом для обсуждения торговых тарифов
СМИ сообщили о визите Трюдо во Флориду для обсуждения пошлин с Трампом на встрече в Мар-а-Лаго
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл во Флориду на встречу с Дональдом Трампом для обсуждения возможного введения американской администрацией тарифов на канадские товары и вопросов миграции.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в штат Флорида для встречи с Дональдом Трампом, сообщает Globe and Mail со ссылкой на источники. В пятницу вечером, по местному времени (ночью в субботу по московскому времени), Трюдо приземлился в международном аэропорту Палм-Бич. Он отправился на личную встречу с Трампом на его курорте Мар-а-Лаго.
Основными темами переговоров Трюдо и Трампа станут возможные тарифы на товары из Канады и миграционные вопросы. Во встрече также принимают участие министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник и номинированный Трампом на пост министра внутренних дел США миллиардер Дуг Бергам.
Дональд Трамп, выигравший президентские выборы в ноябре, планирует повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. Он уже объявил о намерении ввести 25-процентные тарифы на все товары из Мексики и Канады после своего вступления в должность 20 января.
Администрация Джо Байдена заявила о готовности мирно передать власть Трампу, и уже 13 ноября в Белом доме состоялась встреча для обсуждения переходного процесса. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик. После этого Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По мнению экспертов, Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов и возможным введением пошлин хочет заставить Канаду и Мексику активнее бороться с контрабандой опиоидов и потоком нелегальной миграции.