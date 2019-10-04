Нидерланды решили отказаться от «Голландии»

Правительство Голландии решило прекратить позиционировать страну за рубежом как «Голландия», в будущем они планируют использовать только «Нидерланды».

По данным журнала Adformatie, группа профессиональных маркетологов, работающих на власти, на этой неделе была проинформирована о предстоящих изменениях, однако детальный план будет опубликован позже в 2019 году, передает ТАСС.

Отмечается, что сейчас Нидерланды позиционируют себя на международном уровне как «Голландия», а символом страны является оранжевый тюльпан. Однако в будущем официальный цвет останется тот же, а сам цветок уйдет в прошлое.

Власти страны планируют формировать образ государства как «разработчика передовых технологий для решения глобальных проблем».

Название «Нидерланды» будет активно использоваться уже в 2020 году на Олимпийских играх в Токио и на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Напомним, название «Голландия» идет от наименования двух исторически наиболее развитых провинций страны – Северной и Южной Голландий. Однако наиболее верным является употребление названия «Нидерланды», которые состоят из 12 провинций и нескольких островов Карибского бассейна.

Ранее, в марте 2019 года, было решено переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нурсултан.