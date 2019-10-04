ОДК решила ускорить производство двигателя для МС-21

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создаст единую цифровую среду для производства узлов авиадвигателя ПД-14, что позволит ускорить процесс его сборки, сообщили в пресс-службе Ростеха.

В госкорпорации сообщили, что цифровизация позволит повысить эффективность при производстве ПД-14, которым будет оснащаться перспективный авиалайнер МС-21, более чем на 15%.

«Основным элементом цифрового пространства станет система планирования и учета производственных операций с применением штрихкодирования сопроводительных документов деталей и сборочных единиц ПД-14. Система позволит оптимизировать сроки создания продукта, сократить потери от брака, ускорить производственно-коммерческий цикл. Проект будет реализован на базе 20 цехов уфимского ПАО «ОДК-УМПО», участвующих в производстве ПД-14», – передает РИА «Новости» сообщили в Ростехе.

Как заявил исполнительный директор госпорпорации Олег Евтушенко, «Цифровая фабрика» позволит получать оперативную информацию о ходе выполнения производственной программы ПД-14 и повысить эффективность контроля качества продукции.

«В дальнейшем созданные в рамках проекта разработки планируется внедрить во всех производственных подразделениях ОДК-УМПО, а также на других предприятиях ОДК», – сказал Евтушенко.

Ранее сообщалось, что задержанного в Италии сотрудника ОДК Александра Коршунова подозревают в хищении коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14.

Напомним, в начале сентября генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил, что для создания двигателя ПД-14 были разработаны новые технологии, при этом стоимость подготовки к его производству существенно ниже зарубежных аналогов.