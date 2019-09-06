Конструктор оценил стоимость двигателя ПД-14

Для создания двигателя ПД-14 были разработаны новые технологии, при этом стоимость подготовки к его производству существенно ниже зарубежных аналогов, заявил генеральный конструктор «Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

«Я бы не хотел отвечать даже в общих чертах, так как эти цифры можно трактовать по-разному. Включать ли в сумму техперевооружение, создание новых технологий и так далее? Большой объем работ по двигателю проделали и другие холдинги Ростеха, их вклад тоже следует учитывать. Мы с вами знаем, что стоимость зависит от наличия НТЗ (научно-технического задела - ред.), готовности производственной базы, от его тяги, от его габаритов. Это не секрет, но пока мы цифру давать не будем. Могу сказать лишь, что стоимость проекта ПД-14 существенно ниже тех двигателей, которые создавались в этом классе мощности за рубежом», – передает РИА «Новости» слова Шмотина.

Ранее в пятницу сообщалось, что задержанного в Италии сотрудника ОДК Александра Коршунова подозревают в хищении коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14.