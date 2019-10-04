Новый оператор ГТС Украины понадеялся на получение лицензии до конца года

Госкомпания «Оператор ГТС Украины» подала заявку на сертификацию в национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщил глава компании Сергей Макогон.

В своем Facebook он выразил надежду, что лицензия будет получена до 1 января 2020 года.

В среду президент Владимир Путин заявил, что Россия готова на год продлить существующий контракт на прокачку газа через Украину, если до конца 2019 года не будет подписан новый договор. В Киеве заявляли, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявлял, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.