Новый рыбоперерабатывающий завод начал работу на Камчатке

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Порошенко начинает большой торг с Зеленским

Порошенко активно вставляет палки в колеса ЗеленскомуФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Владимир Зеленский сталкивается все с новыми протестами против его политики на Украине. Теперь к ним стали подключаться самые «западенские» регионы страны и формально происходящее вызвано несогласием с так называемой формулой Штайнмайера. Но возможно, что реальная причина протестов в другом – и это прямо связано с допросами бывшего президента страны Петра Порошенко. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...
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Осуждающие клиповое мышление не читали «Войну и мир»

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
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Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
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              Новый рыбоперерабатывающий завод начал работу на Камчатке

              4 октября 2019, 11:35

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Старт работе самого современного рыбоперерабатывающего завода на Камчатке дан на полгода раньше, чем планировалось, сообщили в правительстве региона.

              Как сообщает официальный сайт Камчатского края, в церемонии запуска производства ООО «Камчаттралфлот» приняли участие губернатор края Владимир Илюхин, учредитель компании Евгений Новоселов и директор завода Владимир Котов.

              «Это уже 25-й рыбоперерабатывающий завод, запущенный на Камчатке с 2008 года. Благодаря «Камчаттралфлоту», объем инвестиций в рыбопромышленный комплекс края увеличился еще более чем на 2 млрд рублей. И я не устану повторять – больше ни в одном субъекте Российской Федерации рыбаки не вкладывают в развитие производства таких денег, как на Камчатке. Это значит, что наши рыбопромышленники уверенно смотрят в будущее и уверены в завтрашнем дне», – сказал Илюхин.

              Новый завод введен в эксплуатацию почти на полгода раньше, чем планировалось. На нем будут созданы 160 новых рабочих мест.

              На производстве собрано оборудование из Дании, Германии и других европейских стран. Статус резидента ТОР «Камчатка» позволил компании сэкономить порядка 20 млн рублей благодаря процедуре свободной таможенной зоны.

              Объем вложений в строительство завода составил 2,3 млрд рублей, 1,6 млрд из которых составили кредитные средства. Предприятие стало одним из восьми проектов, которые реализуются на Камчатке в рамках программы предоставления инвестиционных квот.

              «Согласно требованиям постановления правительства РФ, мы должны были до 1 октября сдать все документы, уведомить о завершении строительства, предоставить право регистрации на имущественный комплекс, мы это всё выполнили вовремя, соответственно, мы ждём инвестиционную квоту, которая даст нашему предприятию дополнительные 14 тыс. тонн. Мы очень рассчитываем получить их с 1 января 2020 года», – заявил Новоселов.

              Ежедневно с конвейеров ООО «Камчаттралфлот» будут сходить 250 тонн мороженой продукции из белой рыбы, 100 тыс. банок консервов, 27 тонн рыбной муки и 6 тонн рыбьего жира. Современное оборудование позволяет сортировать 28 тонн минтая в час, производить 17 тонн фарша в сутки.

              В рамках церемонии открытия завода Губернатор Камчатского края дал старт ежегодной кампании по выдаче бесплатной рыбы отдельным категориям граждан.

              «Я еще раз хочу поблагодарить наших рыбаков за то, что они всегда помогают малообеспеченным гражданам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 170 тонн будет передано в муниципалитеты для распределения среди этих категорий камчатцев. Это большая помощь для людей», – добавил Илюхин.


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