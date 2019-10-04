Новый рыбоперерабатывающий завод начал работу на Камчатке

Старт работе самого современного рыбоперерабатывающего завода на Камчатке дан на полгода раньше, чем планировалось, сообщили в правительстве региона.

Как сообщает официальный сайт Камчатского края, в церемонии запуска производства ООО «Камчаттралфлот» приняли участие губернатор края Владимир Илюхин, учредитель компании Евгений Новоселов и директор завода Владимир Котов.

«Это уже 25-й рыбоперерабатывающий завод, запущенный на Камчатке с 2008 года. Благодаря «Камчаттралфлоту», объем инвестиций в рыбопромышленный комплекс края увеличился еще более чем на 2 млрд рублей. И я не устану повторять – больше ни в одном субъекте Российской Федерации рыбаки не вкладывают в развитие производства таких денег, как на Камчатке. Это значит, что наши рыбопромышленники уверенно смотрят в будущее и уверены в завтрашнем дне», – сказал Илюхин.

Новый завод введен в эксплуатацию почти на полгода раньше, чем планировалось. На нем будут созданы 160 новых рабочих мест.

На производстве собрано оборудование из Дании, Германии и других европейских стран. Статус резидента ТОР «Камчатка» позволил компании сэкономить порядка 20 млн рублей благодаря процедуре свободной таможенной зоны.

Объем вложений в строительство завода составил 2,3 млрд рублей, 1,6 млрд из которых составили кредитные средства. Предприятие стало одним из восьми проектов, которые реализуются на Камчатке в рамках программы предоставления инвестиционных квот.

«Согласно требованиям постановления правительства РФ, мы должны были до 1 октября сдать все документы, уведомить о завершении строительства, предоставить право регистрации на имущественный комплекс, мы это всё выполнили вовремя, соответственно, мы ждём инвестиционную квоту, которая даст нашему предприятию дополнительные 14 тыс. тонн. Мы очень рассчитываем получить их с 1 января 2020 года», – заявил Новоселов.

Ежедневно с конвейеров ООО «Камчаттралфлот» будут сходить 250 тонн мороженой продукции из белой рыбы, 100 тыс. банок консервов, 27 тонн рыбной муки и 6 тонн рыбьего жира. Современное оборудование позволяет сортировать 28 тонн минтая в час, производить 17 тонн фарша в сутки.

В рамках церемонии открытия завода Губернатор Камчатского края дал старт ежегодной кампании по выдаче бесплатной рыбы отдельным категориям граждан.

«Я еще раз хочу поблагодарить наших рыбаков за то, что они всегда помогают малообеспеченным гражданам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 170 тонн будет передано в муниципалитеты для распределения среди этих категорий камчатцев. Это большая помощь для людей», – добавил Илюхин.