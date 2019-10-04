Российские истребители 27 раз за неделю поднимались на перехват

За минувшую неделю российские истребители 27 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы иностранными летательными аппаратами, свидетельствуют данные Минобороны.

Согласно инфографике, опубликованной изданием «Красная звезда», воздушную разведку у границ России вели 42 летательных аппарата, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Кроме того, по данным Минобороны, за минувшую неделю в войска поступили новые многофункциональные истребители Су-35С.

Напомним, в августе российским Су-27 пришлось отгонять натовские истребители от самолета министра обороны Сергея Шойгу над Балтийским морем.

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