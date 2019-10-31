Более 60 приходов Западного экзархата подтвердили желание перейти в РПЦ

В юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ) выразили желание перейти свыше 60 приходов Архиепископии русской традиции в Западной Европе, сообщил архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето).

«Более 60 приходов уже подтвердили свой переход в юрисдикцию РПЦ. Среди них, разумеется, и парижский собор святого Александра Невского на улице Дарю», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в пятницу делегация Архиепископии западноевропейских приходов отправится в Москву, чтобы подписать документ о принятии в юрисдикцию РПЦ.

«В воскресенье получим документ из рук Святейшего патриарха. Этот документ признает автономию, идентичность и выбранную форму пребывания в составе Московской патриархии, и он также означает каноническое признание, в чем нам отказал Константинополь, который хотел упразднения Архиепископии», – сказал архиепископ Иоанн.

Он отметил, что документ подготовлен Московской патриархией и делегацией Архиепископии.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщал, что приходы архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранят особенности своего управления и богослужения, а также финансовую автономию.

В начале октября РПЦ приняла под юрисдикцию архиепископию в Западной Европе (Западный экзархат).