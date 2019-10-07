РПЦ приняла под юрисдикцию архиепископию в Западной Европе

РПЦ приняла под свою юрисдикцию Архиепископию русских церквей в Западной Европе после их просьбы к патриарху Всея Руси Кириллу, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Завершилось историческое заседание Священного Синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского Патриархата. Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции», – написал Тутунов в соцсетях, передает ТАСС.

Приходы архиепископии находятся в нескольких европейских странах, большая часть – во Франции. Архиепископия была создана в феврале 1931 года, она объединила принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

В сентябре большинство клириков западноевропейского Русского экзархата приняли обращение о присоединении к РПЦ, на это также отреагировали в Русской православной церкви.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявлял, что воссоединение «Русского экзархата» с Русской православной церковью оказалось возможным благодаря тому, что РПЦ за последние годы радикально изменилась.