РПЦ отреагировала на присоединение к ней клириков «русского экзархата»

В Русской православной церкви прокомментировали новость о присоединении к ней большинства клириков «русского экзархата» в Западной Европе.

«Возобновление единства с Русской православной церковью – это восстановление исторической справедливости и исполнение чаяний основавших архиепископию эмигрантов первой волны. Добро пожаловать домой, дорогие братья!» – сказал замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, передает «Интерфакс».

Он также добавил, что такое «разумное решение большинства духовенства архиепископии позволит сохранить ее преемство, целостность большей части ее общин, продолжение ее миссии в странах Западной Европы».

Ранее стало известно, что абсолютное большинство клириков западноевропейского Русского экзархата приняли обращение о присоединении к РПЦ.

«Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви», – сказано на сайте Московского патриархата.

Отмечается, что данное обращение было принято на собрании духовенства в Париже, а Синод Русской церкви примет решение по этому обращению на своем ближайшем заседании.

На прошлой неделе патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что воссоединение «Русского экзархата» с Русской православной церковью оказалось возможным благодаря тому, что РПЦ за последние годы радикально изменилась.