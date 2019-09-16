Патриарх Кирилл заявил о радикальном изменении РПЦ

Воссоединение «Русского экзархата» с Русской православной церковью оказалось возможным благодаря тому, что РПЦ за последние годы радикально изменилась, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

«В жизни Церкви за последнее время произошли большие перемены. И то, что сегодня мы отмечаем замечательное событие воссоединения последнего осколка русского зарубежья с Московским патриархатом – это не только достижение церковной дипломатии. В первую очередь это результат того, что Русская православная церковь радикально изменилась за последние годы», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что «до неузнаваемости изменилась наша страна», а также перечислил перемены в РПЦ. По его словам, появилось огромное количество храмов, отмечается «невероятная приходская активность, которой нет нигде в христианском мире».

«Развивается социальная, молодежная, образовательная, миссионерская работа благодаря усилиям нашего духовенства и наших мирян – людей, небезразличных к судьбам Церкви», – сказал патриарх.

По словам предстоятеля РПЦ, именно благодаря изменениям церкви и страны появились предпосылки к объединению с «Русским экзархатом».

«То, что произошло… это результат огромной работы, которую осуществляет весь наш народ. Это и наши политики, и наши ученые, наша интеллигенция – все те, кто работает во благо нашего Отечества, прославляя Россию. И я благодарю Бога, что и образ новой России, и образ Русской церкви становится все более привлекательным», – подытожил глава РПЦ.

Накануне патриарх Кирилл заявил, что объединение РПЦ с «Русским экзархатом» закрывает драму революции и Гражданской войны.

В субботу Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ архиепископа Иоанна, клириков и приходы, пожелавшие за ним последовать.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого события.

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