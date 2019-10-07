В РПЦ рассказали об особенностях работы западного Русского экзархата в составе РПЦ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что приходы архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранят особенности своего управления и богослужения, а также финансовую автономию.

«За годы существования в архиепископии сложились свои традиции, которые касаются богослужебной, пастырской, календарной жизни. Все это учитывается в данном решении, и все традиции архиепископии, которые важны для пастырей и прихожан, сохраняются», – сказал Легойда на заседании Священного синода Русской православной церкви, где ранее РПЦ приняла под свою юрисдикцию архиепископию Западной Европы, передает ТАСС.

Он уточнил, что Синод также принял решение сохранить финансовую автономию архиепископии, а юридические отношения будут контролироваться по законам тех стран, где находятся ее приходы. «Архиепископия сохраняет финансовую автономию и управляет своим движимым и недвижимым имуществом в рамках действующей юридической формы существования и в соответствии с законодательством стран, на территории которых она действует», – сказано в одном из пунктов решения Синода.

Легойда также рассказал, что после заседания Синода состоялся телефонный разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Архиепископии архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето). «Святейший патриарх после заседания Синода позвонил архиепископу Иоанну, поблагодарил его за пастырские усилия по претворению в жизнь этого решения, а архиепископ Иоанн поблагодарил святейшего патриарха и членов Священного синода за принятые решения», – сообщил он.

Ранее РПЦ приняла под юрисдикцию архиепископию в Западной Европе.