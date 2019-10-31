В Германии заявили о выигрыше Украины от ситуации вокруг «Северного потока – 2»

От ситуации с затягиванием разрешения на строительство «Северного потока – 2» в Дании выиграли Украина и США, пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

Он считает, Россия оказалась в убытке с проектом газопровода – Дания выдала разрешение, но вряд ли возможно завершить строительство до конца года, передает RT текст статьи.

В выигрыше от этой ситуации оказались Украина и США, так как из-за отсутствия альтернатив у Газпрома Киев получил более выгодные позиции в переговорах по соглашению на транзит газа через украинскую территорию.

Также издание напоминает об угрозе санкций со стороны США в отношении «Северного потока – 2», указывая, что Вашингтон не смог достичь первоначальной цели помешать завершению газопровода. Однако за счет дипломатических усилий в Дании американской стороне удалось достаточно затянуть проект, предоставив Украине преимущество на переговорах.

Теперь, считает Ветцель, без нового соглашения по транзиту с Украиной Газпром не сможет выполнять свои обязательства по поставкам в страны Европы. В связи с этим, считает автор, российская сторона бросила все силы на то, чтобы «Северный поток – 2» до конца года получил альтернативный маршрут, однако в этом смысле Газпром потерпел провал.

В среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин поприветствовал это решение. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2».

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