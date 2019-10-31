Москва пообещала ответить на демарш Болгарии взаимностью

Министерство иностранных дел не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства России в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Принцип взаимности никто не отменял», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии.

Перед этим Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. Россия заявила о возможности принятия ответных мер.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с высылкой дипломата.