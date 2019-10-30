Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.

Дипломат, которому отказали в визе, находится в Москве. Решение было принято по рекомендации неназванного ведомства, которое согласовывало назначение, передает РИА «Новости».

МИД Болгарии сообщает, что Москва проинформирована об этом решении.

Ранее также сообщалось, что Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. Россия заявила о возможности принятия ответных мер.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с высылкой дипломата.