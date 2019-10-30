Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе

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30 октября, среда | Последнее обновление — 19:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В ООН призвали Киев выплатить репарации пострадавшим от конфликта в Донбассе
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Газовый мир России и Украины возможен при одном условии
Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было
Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»
«Русский шпион» подставился перед контрразведкой Болгарии
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
СССР развалили секс и комсомол
Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
На референдум выносят массовую эвтаназию души
Дмитрий Юрьев, политолог
Нам предлагают на референдуме проголосовать за эвтаназию. Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Гасану Гусейнову ничего не будет
Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...
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Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалистокПодробности...
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Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
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