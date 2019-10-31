Столтенберг призвал Киев внедрить рекомендации по закону об образовании

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно прав национальных меньшинств в закон «Об образовании».

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает РИА «Новости».

«Я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники (НАТО) согласны, что Украина должна полностью внедрить рекомендации Венецианской комиссии», – сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении шести из семи рекомендаций комиссии относительно закона «Об образовании».

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что заявление послов НАТО в отношении Украины не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье.

Будапешт выступает против украинского закона об образовании. Венгрия требует вернуть закарпатским венграм права на обучение на родном языке.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Киев имеет полное право выбирать военные блоки, в какие он готов вступать.

«Двери в НАТО остаются открытыми. Дорога к НАТО не является легкой, и тот, кто хочет этого, должен совершать значительные реформы», – добавил он.

Между тем в НАТО поддержали урегулирование конфликта в Донбассе дипломатическим путем и приветствовали «разведение сил у Станицы Луганской и усилия по разведению в других районах».

«Ситуация в области безопасности на востоке Украины продолжает вызывать серьезную озабоченность. Союзники высоко оценили приверженность президента Владимира Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины», – говорится в согласованном заявлении комиссии Украина-НАТО.

Ранее Зеленский назвал сроки разведения сил в Петровском.

Напомним, обе стороны конфликта в Донбассе во вторник приступили к разведению сил и средств в Золотом. После этого в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

В ДНР заявили, что в район разведения сил приехали украинские радикалы, которые начали обустройство полевых лагерей. Националисты «Азова» решили держать под своим контролем ситуацию в районе разведения сил в Донбассе.

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