Зеленский назвал сроки разведения сил в Петровском

Разведение сил и средств в районе Петровского на линии соприкосновения в Донбассе запланировано на 4 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если будет безопасность в Петровском на протяжении недели, то 4-го числа мы должны начать разведение», – заявил он, передает ТАСС.

Напомним, обе стороны конфликта в Донбассе во вторник приступили к разведению сил и средств в Золотом. После этого в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

В ДНР заявили, что в район разведения сил приехали украинские радикалы, которые начали обустройство полевых лагерей. Националисты «Азова» решили держать под своим контролем ситуацию в районе разведения сил в Донбассе.