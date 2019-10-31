Российский посол обвинил КНДР в попустительстве браконьерам

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что браконьерство северокорейских рыбаков в российских территориальных водах ведется при попустительстве государственных организаций КНДР.

«Обидно, что незаконный промысел биоресурсов, причем в широких масштабах, да еще с использованием запрещенных орудий лова, который ведется корейскими гражданами не только в нашей экономической зоне, но зачастую и в территориальных водах при явном попустительстве некоторых государственных организаций КНДР, меняет в худшую сторону настроение жителей Приморья, хотя они издавна с большой симпатией относятся к своим соседям, живущим за Туманной рекой», – заявил Мацегора, передает РИА «Новости».

Он также рассказал, что данная ситуация обсуждалась с замминистра рыбного хозяйства КНДР. «Проблему браконьерства надо решать, и уверен, что совместными усилиями с корейскими коллегами это будет сделано. На днях я беседовал на данную тему с заместителем министра рыбного хозяйства КНДР», – сказал посол.

При этом Мацегора отметил, что число случаев браконьерства рыбаков из КНДР пошло на спад: «Судя по регулярным сводкам, которые мы получаем из представительства МИД во Владивостоке, количество нарушений пошло на спад, хотя ситуация по-прежнему остается неудовлетворительной».

Он заявил, что в любом случае работа «по наведению порядка» будет продолжена.

Напомним, в сентябре приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. При задержании северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены. Задержаны более 80 северокорейцев.

Позже пограничники задержали еще три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками.

После этого в Приморье решили перевести правила СИЗО на корейский.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД