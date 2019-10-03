Правила СИЗО Приморья пришлось перевести на корейский

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю рассмотрит возможность перевода внутренних правил СИЗО на корейский и китайский языки.

В силовых структурах Приморья отметили, что данная мера стала необходима из-за регулярного попадания в изоляторы региона иностранцев из КНДР и Китая, сообщает ТАСС.

«В исправительных учреждениях ГУ ФСИН России по Приморскому краю для ознакомления иностранных лиц с уголовно-исполнительным законодательством есть в наличии «Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений» на корейском и китайском языках. В настоящее время разрабатывается вопрос о возможности перевода на данные языки и «Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 17 сентября приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны, но северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены. Задержаны более 80 северокорейцев.

В конце сентября пограничники задержали еще три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками.

Однако в октябре российские пограничники вновь обнаружили шхуну браконьеров из КНДР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД