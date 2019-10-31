Минобороны резко раскритиковало фейковое видео «издевательств» над Шамсутдиновым

Минобороны назвало грубейшей провокацией опубликованное «Лентой.ру» видео «издевательств», якобы происходивших в Забайкальской воинской части. Также появились доказательства недостоверности видео.

«Распространенная интернет-изданием «Лента.ру» якобы видеозапись «издевательств» в воинской части является грубейшей провокацией редакции. Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек, не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября и вообще к вооруженным силам», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В российском военном ведомстве отметили, что данная публикация заслуживает оценки соответствующих госструктур из-за сознательного введения «в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью».

Telegram-канал Readovka также подтверждает, что опубликованное изданием видео не имеет отношения к инциденту в Забайкалье. «Это, ребята, вброс. Видосу уже несколько лет, а творились такие ужасы не в армии, а в исправительно-трудовом учреждении в Екатеринбурге. Не ведитесь», – пишут авторы канала, прикладывая к посту скриншот портала «Звезда», из которого следует, что видео впервые появилось в Сети еще в 2016 году.

Само издание «Лента.ру» уже удалило новость, которая вызвала резкую реакцию Минобороны. Теперь по адресу сообщения находится текст с опровержением и извинениями.

Ранее стало известно о конфликте Шамсутдинова с сослуживцами. При этом высказывались несколько версий. Так, сообщалось, что солдата пытались заставить мыть полы, но он отказался, а председатель «Комитета солдатских матерей» Забайкалья Валентина Мордова заявила, что сослуживцы Шамсутдинова перед трагедией окунали его головой в унитаз.

Юрист Юрий Кулагин, с которым консультировался Шамсутдинов, заявил, что медкомиссия упустила у молодого человека душевные расстройства.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.