Стало известно о душевных расстройствах у расстрелявшего солдат в Забайкалье срочника

Юрист Юрий Кулагин, с которым консультировался расстрелявший сослуживцев в Забайкалье срочник Рамиль Шамсутдинов, заявил, что медкомиссия упустила у молодого человека душевные расстройства.

«Я посмотрел его документы и посоветовал обратиться к психиатру, но подозреваю, что он этого не сделал. Разглашать личные данные я не могу, но, если бы он рассказал о тех жалобах врачу, его должны были бы отправить на диагностику в психоневрологический диспансер», – рассказал Кулагин «Коммерсанту».

Он пояснил, что в данном случае эпизод можно квалифицировать, как халатность.

Ранее председатель «Комитета солдатских матерей» Забайкалья Валентина Мордова заявила, что сослуживцы Шамсутдинова перед трагедией окунали его головой в унитаз.

Ранее стало известно о конфликте Шамсутдинова с сослуживцами незадолго до трагедии. Сообщалось, что солдата пытались заставить мыть полы, но он отказался.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.