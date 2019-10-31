Китай обвинил Помпео в клевете

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31 октября, четверг | Последнее обновление — 13:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны резко раскритиковало фейковое видео «издевательств» над Шамсутдиновым
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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»
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Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
От эвтаназии и до легализации каннибализма недалеко
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Русская жизнь неразрывно связана с христианской моралью. Умышленное умерщвление человека всегда называлось убийством, а суицид – самоубийством. Если откажемся от этих аксиом, то разрушим свой мировоззренческий код, запустим процесс расчеловечивания. Подробности...
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Возбуждение ненависти как маркетинговый ход
Сергей Мардан, публицист
Очевидно, что профессор Гусейнов подчеркивает свою отдельность от окружающего его мира. Этот мир продолжает говорить «на Украине», называет Россию «своей страной», а не «этой» и ее же полагает своей родиной, что исторической, что по месту проживания. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол
Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалистокПодробности...
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Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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