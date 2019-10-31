Китай обвинил Помпео в клевете

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что слова госсекретаря США Майка Помпео о коммунистической партии страны являются клеветой.

Шуан заявил в ходе брифинга, что слова Помпео – это «грубые нападки, очерняющие облик коммунистической партии Китая», передает ТАСС.

«Это искажение и клевета как на внутреннюю, так и на международную политику КНР», – подчеркнул он.

Представитель МИД добавил, что подобные заявления свидетельствуют: «некоторые немногочисленные» политики в США «руководствуются собственными предрассудками» в отношении Китая.

Ранее Помпео обрушился с критикой на коммунистический Китай, заявив, что будущее, предлагаемое партией, якобы не нравится народу страны.

До этого вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Китай является стратегическим и экономическим соперником Соединенных Штатов.