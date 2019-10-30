Большинство читателей газеты ВЗГЛЯД выступило за право больных на эвтаназию

Подавляющее большинство читателей газеты ВЗГЛЯД считают, что неизлечимо больные люди в России должны иметь право на эвтаназию.

Утвердительно на вопрос «Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?» ответили 77% участников опроса, еще 23% выступили против этого.

Опрос проводился с 28 по 30 октября на сайте газеты ВЗГЛЯД, в нем приняли участие 3,5 тыс. человек.

На ваш взгляд Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию? Да

Нет



Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что вопрос об эвтаназии в России должно решать население страны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что отношение общества к добровольному уходу из жизни поменялось.