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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
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Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос — кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Решение Трампа убить лидера ИГИЛ прямо связано с поведением России

Опознать террориста удалось только благодаря экспресс-анализу ДНКФото: EPA/ТАСС
Соединенные Штаты наконец убили человека, который уже много раз объявлялся убитым, но всегда потом оказывался живым – лидера ИГИЛ аль-Багдади. Почему это было сделано именно сейчас, причем столь кинематографичным образом, какое отношение к этой ликвидации имеет Россия и что изменит уничтожение лидера ИГИЛ на Ближнем Востоке? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

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Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
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Зачем Лукашенко воюет с войной

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Полезное должно стать дешевым

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Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
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          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
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              Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?

              Россияне изменили отношение к эвтаназии

              Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах Европы   29 октября 2019, 08:20
              Фото: Александр Рюмин/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова,
              Татьяна Агапова

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              Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос — кому придется делать эту работу.

              Вопрос о разрешении эвтаназии должно решать население России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая в понедельник в эфире радио «Комсомольская правда». Министр напомнила, что в ряде стран вопрос о легализации добровольной смерти для неизлечимо больных был решен на референдуме, и на такие решения общества влияет, в том числе и религия.

              «Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться в нашей стране. Само население должно будет решить, готово оно на это пойти или нет», – отметила Скворцова. При этом она отметила – следует учитывать существование иных способов избавления от страданий. Например, это оказание паллиативной помощи – предотвращения и облегчения страданий для смертельно больных.

              Заметим, что ранее министр Скворцова придерживалась куда более жесткой позиции по поводу эвтаназии. В 2012 году руководитель Минздрава в интервью «Эху Москвы» заявила: «Эвтаназия, на мой взгляд, должна быть запрещена. Она и запрещена законодательно». Кроме того, министр тогда выразила свою личную позицию: «Как врач, я против этого явления. Врач не Бог и не может решать за Господа, кому сколько жить... Грех такой на душу нельзя брать».

              В нынешнем интервью «Комсомолке» Скворцова отметила, что в тех странах, где легализована эвтаназия, имели место случаи злоупотребления правом на добровольный уход из жизни. Пожалуй, самым скандальным из таких случаев за недавнее время была история 17-летней жительницы Нидерландов Ноа Потховен. Летом этого года девушка, которая в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию, прибегла к эвтаназии. Ноа не страдала каким-либо неизлечимым заболеванием (что обычно ассоциируется с просьбами об эвтаназии), но находилась в долгой депрессии. 

              Либеральное голландское законодательство, позволяет гражданину, достигшему 17 лет, сделать смертельную инъекцию без разрешения родителей.  Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, обратившись в клинику через два дня после дня рождения. После этого в Нидерландах начали расследование сразу трех случаев эвтаназии.

              Помимо Голландии, эвтаназию практикуют в Бельгии, Люксембурге и Канаде. В США запрещена активная эвтаназия (то есть преднамеренные действия с целью прерывания жизни больного), но в 9 штатах и в округе Колумбия разрешен так называемый «ассистированный суицид» или «суицид с врачебной помощью». Его отличие от эвтаназии – в том, что больной, пусть и под контролем медика, но самостоятельно вкалывает себе смертельный препарат.

              Позиция практически всех напаравлений монотеистических религий по отношению к эвтаназии однозначна. Православная и католическая церкви резко осуждают все формы участия врача в прерывании жизни человека, трактуя ее как убийство. Против активной эвтаназии выступают англиканская церковь. В нехристианском мире аналогичного мнения придерживаются большинство исламских и иудейских богословов.

              Но, к слову, в поддержку эвтаназии в 2014 году высказался известный южноафриканский религиозный деятель, англиканский епископ Десмонд Туту. А два года спустя 86-летний тяжело больной епископ признался, что и сам хотел бы иметь возможность уйти из жизни при помощи врачей (он жив и сейчас – в ЮАР эвтаназия не разрешена).

              Добавим, что критики эвтаназии в пылу дебатов, описывая логику своих оппонентов, часто вспоминают об «Акции Т4» – действовавшей в нацистской Германии программе умерщвления психически больных, умственно отсталых, а затем и нетрудоспособных. Сторонники эвтаназии в ответ говорят, что такое «разыгрывание нацистской карты» не более, чем попытка очернить – ведь речь идет исключительно о добровольном решении пациента, принятом в здравом уме и твердой памяти. 

              Замеры настроений общества свидетельствуют, что россияне скорее склонны согласиться с правом  смертельно больного человека на прекращение страданий, но при определенных условиях. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным в феврале этого года, почти 50% россиян вообще не знали значения слова «эвтаназия». Тем не менее, за разрешение эвтаназии безнадежно больным пациентам, испытывающих сильные страдания, выступило более половины опрошенных. При этом более 80% считают, что лицам старше 60 лет и младше 20 лет не следует разрешать эвтаназию вообще. Ранее замеры показывали совершенно иную картину. Так, по данным центра РОМИР, в апреле 2002 года только 38,7% россиян говорили, что эвтаназию можно оправдать.

              На ваш взгляд

               
              Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?


              Обсуждение: 16 комментариев

              В 2016 году в поддержку эвтаназии высказалась и федеральный омбудсмен Татьяна Москвалькова, при этом подчеркнув, что таково ее мнение как частного лица, а не уполномоченного по правам человека. «Мне кажется, это очень гуманно, если сам человек хочет уйти из жизни и его жизнь не имеет шансов на проживание, если он страдает, и если его близкие и родственники... пришли к тому, чтобы прекратить эти страдания», – отметила Москалькова.

              Но сразу возникает вопрос – кто возьмет на себя ответственность за прекращение страданий. Этот вопрос, который всегда возникает в спорах о допустимости эвтаназии, на сей раз озвучил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Комментируя слова министра Скворцовой, он сказал газете ВЗГЛЯД: «Врач – не палач. Тот, кто лечит – не может убивать».

              Онищенко также высказался резко против самой идеи референдума на эту тему. «Не может решать население вопрос об эвтаназии. И медработники этим заниматься не должны», – подчеркнул Онищенко. Он напомнил о клятве врача, которую медик не имеет право нарушить: врач не имеет права забирать чью-то жизнь.  «Лично я категорически против эвтаназии. Да, она есть в других странах. Но из-за нее там часто возникают проблемы. Нужно понять, что у каждого человека есть основное право – право на жизнь», – добавил Онищенко.

              «Врачи не могут участвовать в подобной акции, в этом Онищенко, безусловно, прав», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД глава «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский. Но при этом, полагает собеседник, эвтаназия должна быть разрешена.  «Это крик человека, который мы должны слышать, крик о помощи.

              Есть такие жизни, о которых страшно говорить, думать. Это жизни в боли, где невозможно помочь.

              Я считаю, это единственный повод для эвтаназии – боль, с которой уже ничего нельзя сделать», – подчеркнул Саверский. По его мнению, задача врачей в данном случае: провести освидетельствование, и проверить – действительно ли человек, обратившийся с такой просьбой, испытывает невыносимые страдания. «Это должны подтвердить сам человек, врачи и родственники», – подчеркнул собеседник.

              Далее, по мнению Саверского, разрешение на проведение эвтаназии должны давать власти, причем на уровне губернаторов регионов, не меньше. «Такой механизм одновременно является и защитным, для того, чтобы не было манипуляций с квартирами родственников и так далее, и реально может помочь человеку в критической ситуации», – отметил руководитель «Лиги защиты пациентов». По его мнению, эвтаназия вряд ли будет осуществляться не в медицинской организации.  Если человек находится в сознании, то он должен сам, условно говоря, «нажать на нужную кнопку», а если уже не в состоянии это сделать, то это (по его ранее высказанной просьбе, разумеется) «должно осуществляться какой-то отдельной службой».

              «Есть взрослые пациенты, которые готовы идти на эвтаназию. Это их решение. Ребенок не знает, что такое смерть – и тут я против, конечно», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Казанского хосписа Владимир Вавилов. «В хосписах пациенты обезболены, они доживают, но порой это фактически живые трупы. И, – добавил собеседник, – иногда бывают ситуации, в которых я бы поддержал эвтаназию. Добровольный уход из жизни пациента при тех заболеваниях, которые нельзя вылечить и которые нельзя обезболить, может быть гуманным выходом». 

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