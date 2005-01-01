Черные трансплантологи – такой же миф, как «лунный заговор»

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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

Активисты «крымской весны» не знали, вернутся ли к своим семьям живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Черные трансплантологи – такой же миф, как «лунный заговор»

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
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Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...

Я убил себя во время Крымской весны

Андрей Бабицкий, журналист
После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария
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            Инокиня Евгения (Сеньчукова)

            Черные трансплантологи – такой же миф, как «лунный заговор»

            Инокиня Евгения (Сеньчукова)
            пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
            		 18 марта 2019, 17:10

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            Знакомая проводит опрос: «Готовы ли Вы дать согласие на использование Ваших органов после Вашей смерти?». Ответы разнятся от «Да, можно даже отключить пораньше, когда процессы уже необратимые, но смерть не констатирована» до «Нет, иначе об этом узнают, украдут меня с улицы, дадут кирпичом по голове и вырежут почки». Я ближе к первым. Это не значит, что я сторонница эвтаназии. Я сторонница здравого смысла и гуманизма.

            Объяснять начну с конца. Черных трансплантологов в России не существует. Это просто невыгодно экономически и неосуществимо практически. В процесс изъятия и пересадки органов включено слишком много организаций и людей, состыковать их очень сложно – даже нереально. В состав бригады по изъятию органов входят минимум пять человек. Сообщить о возможном доноре должен специально уполномоченный врач, причем очень быстро – в течение часа с момента поступления в стационар.

            Тестов, определяющих наступление смерти, достаточно много, и фиксируются они очень тщательно и разными специалистами (всех купить невозможно), при этом трансплантологи в процедуре констатации смерти участия не принимают. Последнее особенно важно – в выборе донора не участвуют те, кто могли бы быть в этом заинтересованы.

            Изъятие органов не может проходить в любой больнице – это должно быть медицинское учреждение, у которого есть разрешение на клиническую трансплантацию. Трансплантологическая бригада уведомляет территориальные центры по учету и распределению органов.

            И это уже не говоря о том, что нельзя просто стукнуть по голове первого попавшегося человека и пересадить его почки миллионеру, который взялся за это заплатить. Почки должны подходить по массе параметров. Предугадать все крайне сложно. Легче купить место в очереди (реципиенты ожидают своей очереди на получение органа иногда долгие годы).

            Фото: Донат Сорокин/ТАСС

            Просто нелегально вырезать орган у умирающего и пересадить тоже нельзя, потому что реципиент пожизненно нуждается в терапии и наблюдении, которое не смогут обеспечить при отсутствии необходимой документации и четко прописанной истории болезни.

            Короче говоря, «черные трансплантологи» – это примерно такой же миф, как «лунный заговор». Чисто теоретически возможно, но такое количество условий и факторов практически (не в смысле «почти», а именно «на практике») невозможно подогнать.

            Теперь про гуманизм. Как ни странно, нежелание жертвовать своими органами даже посмертно часто подкрепляется религиозными мотивами. Первый: христианское вероучение предполагает воскресение человека из мертвых в конце времен, а это значит, что он воскреснет без сердца, легких, печени и роговицы. Спешу успокоить: тело человека, согласно христианской эсхатологии, будет восстановлено в его идеальном состоянии, как Богом задумано. Даже если человеку не повезло родиться с синдромом Дауна, в вечной жизни гены встанут на место.

            Второй аргумент посерьезнее. А что такое вообще смерть? В какой момент отключают человека от аппарата жизнеобеспечения? Где гарантия, что мое согласие на посмертное донорство – это не вариант эвтаназии? Расчленить безнадежного больного, признав его мертвым, даже ради благой цели – не убийство ли?

            Действительно, момент смерти определен в современной медицине именно так, чтобы можно было изъять органы – по прекращению работы мозга. А в религиозных парадигмах, как правило, средоточием жизни считаются сердце и кровь. Но при прекращении кровообращения органы гибнут. Дилемма?

            И вот здесь я вернусь к началу своего текста. Строго говоря, никакой опрос не нужен – в России действует презумпция согласия. Иными словами, если вы не написали заранее, что хотите быть погребенным в целости и сохранности, то как только в реанимации вам зафиксируют смерть мозга, из вас вырежут все, что может представлять ценность. Поэтому если у вас паранойя и вы продолжаете бояться черных трансплантологов – напишите завещание, заверьте у нотариуса, вложите во все документы копии, сфотографируйте телефоном, наклейте на лбу, уведомите всех своих родственников – короче, сделайте все, чтобы попытка даже нацедить из вашего тела стакан крови была чревата судами и длительным тюремным заключением.

            Но презумпция согласия не значит его выражения. В Греции есть интересный опыт. Поскольку страна православная, а критерием там тоже является прекращение работы мозга, то многие священники и архиереи благословляют своих прихожан осознанно выразить согласие на изъятие органов. И тогда вопрос перемещается в другую плоскость – я готов пожертвовать своей оставшейся жизнью, чтобы помочь ближнему.

            Мое тело – это граница моей личности. И если есть возможность сохранить память о моей личности здесь, на земле, на которую меня Бог привел, то ею стоит воспользоваться. В конце заупокойных богослужений поют: «Вечная память», – а память лучше всего сохраняется в благодарности. Пусть молчаливой. Ибо сама спасенная жизнь человеческая становится благодарностью.


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