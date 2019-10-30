Стало известно о переговорах России и США по численности персонала посольств

Вашингтон и Москва обсуждают восстановление численности персонала посольств, заявил кандидат на должность посла США в России Джон Салливан.

Члены комитета сената спросили у него, как он собирается решать проблему с восстановлением численности дипломатического персонала посольств, передает ТАСС.

«Мы ведем переговоры с российским правительством, российским МИД по этим вопросам», – отметил Салливан.

По его словам, сокращение численности посольств произошло из-за разногласий, выходящих за рамки «первоначального выдворения» Вашингтоном 60 российских дипломатов в 2018 году и зеркальных ответных мер Москвы.

«Они (россияне) отказали нам в выдаче виз, чтобы восполнить (численность дипперсонала)», – заявил замгоссекретаря.

Напомним, в конце 2016 года США выслали 35 российских дипломатов. Также у России отобрали дипломатическую собственность, закрыли одно консульство и торгпредство. В ответ в 2017 году Москва восстановила паритет по численности дипломатических сотрудников между странами, в результате его США потеряли около двух третей своего посольского корпуса, сократив численность на 755 человек – до 455 сотрудников.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД