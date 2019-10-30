Комитет солдатских матерей дал рекомендации военнослужащим в случаях проявления дедовщины

В случае проявления дедовщины при прохождении службы в армии нужно сообщать в соответствующие органы, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель председателя «Комитета солдатских матерей» Андрей Курочкин. Так он прокомментировал сообщения о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат якобы подвергался унижениям в части.

«Кто-то говорит, что в таких ситуациях нужно терпеть, «быть мужиком», потому что якобы при обращении в прокуратуру или какие-либо другие органы служащий станет «стукачом». Но это неправильно. В любой ситуации, по любому правонарушению, издевательству и так далее однозначно нужно реагировать. Конечно солдат, находясь в армии, не знает, как поступить в той или иной ситуации», – говорит Курочкин.

Для этих целей существуют «Комитет солдатских матерей», военно-следственные органы и родители, отмечает специалист. По его словам, если сын сообщает своим родителям о том, что его унижают, оскорбляют или вымогают деньги, нужно не давать советы «потерпи, тут осталось совсем чуть-чуть» и относиться к ситуации как к норме или традициям, а вмешиваться в ситуацию.

Отметим, что с первого марта 2018 года вступил в силу запрет об использования смартфонов на территориях воинских частей. Но при этом есть список разрешенных для использования в армии моделей телефонов, не имеющих расширенных мультимедийных возможностей.

«Многие ребята, которые только призываются, договариваются с родителями: к примеру, придумывают какое-то кодовое слово, которое обозначает «проблему дедовщины» или издевательств. При том, что телефоны запрещены, в каждой роте они однозначно есть. Соответственно, и у бойца всегда есть возможность связаться с родителями или нашей организацией. Далее, родители должны либо экстренно приехать туда, либо принять какие-то меры по решению проблемы», – советует зампредседателя комитета.

Ранее сообщалось, что солдат-срочник, служивший в Забайкальском Крае, открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек.